Nowe rozwiązanie komunikacyjne nad rzeką Bóbr. Nowe mosty mają usprawnić transport

Nowa era komunikacji w Bolesławcu

Obecny most nad rzeką Bóbr, będący częścią drogi krajowej nr 94, nie spełnia już współczesnych wymagań technicznych i bezpieczeństwa. Jego stan oraz ograniczone parametry przyczyniają się do konieczności budowy nowej przeprawy. W miejsce starej konstrukcji powstaną dwa nowe mosty, które zapewnią nie tylko dwupasową jezdnię na każdym z nich, ale także chodnik oraz ścieżkę rowerową, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców Bolesławca oraz turystów.

Dodatkowo, na obu końcach mostów zaplanowano budowę rond turbinowych. Ich wymiary zostaną dostosowane tak, aby zapewnić płynność ruchu, co jest kluczowym elementem dla efektywnego funkcjonowania całej infrastruktury drogowej w tym regionie.