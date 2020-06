Nowe przejścia dla pieszych na pl. Dominikańskim we Wrocławiu. Powinny zostać na stałe?

Bardzo nas to cieszy, ponieważ kiedyś wnioskowaliśmy o jego powstanie, a odpowiedź jaką otrzymaliśmy była negatywna. Jak widać wyznaczenie przejścia jednak jest możliwe. Mamy nadzieję, że zostanie ono na stałe, bo póki co ma być jedynie rozwiązaniem tymczasowym na czas zamknięcia przejścia podziemnego w związku z budową nowego biurowca. Niestety, dojścia do przejścia i azyle na skrzyżowaniu są bardzo wąskie, przez co przejście nie jest wygodne dla osób z ograniczoną mobilnością. Liczymy, że przy rozwiązaniu docelowym będzie to wyglądało inaczej - czytamy na stronie Akcji Miasto.

A jakie jest Wasze zdanie? Powinny tam zostać na stałe? Czekamy na komentarze!