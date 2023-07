Nowe połączenia z Milicza do Warszawy i z powrotem. Można zrobić sobie jednodniową wycieczkę do stolicy albo do Doliny Baryczy

- Osoby często jeżdżące do Warszawy od początku wakacji dostały w prezencie od PKP nowe połączenia. Do tej pory z Milicza można było jechać pociągiem do Warszawy tylko o 5:00 z minutami oraz o 7:00. Obecnie zamiast dwóch jest aż sześć takich połączeń. Można zrobić sobie fajną wycieczkę - mówi Monika, mieszkanka Milicza.