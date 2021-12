Nowe płatne miejsca postojowe we Wrocławiu. Sprawdź, gdzie są

O wprowadzenie opłat wnioskowali sami mieszkańcy.

Od 29 grudnia zapłacimy za parkowanie na ulicach Owsianej, Stysia i Traugutta. Na ulicy Owsianej wyznaczono 26 miejsc, na Stysia – 110 i na Traugutta – 155.

- Są to kolejne już przykłady realizacji wniosków mieszkańców wdrażane we współpracy z radami osiedli – wyjaśnia Tomasz Stefanicki z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia. - We wszystkich przypadkach wiążą się one z bliskością: biurowców, urzędów, przychodni czy campusów uczelni wyższych. W takim otoczeniu mieszkańcy coraz częściej domagają się regulacji parkowania poprzez wprowadzenie parkomatów. To poprawia rotację i sprawia, że zdecydowanie łatwiej znaleźć wolne miejsce postojowe.

Miejsca objęte opłatami od 29 grudnia znajdują się w podstrefach VI i XIV Strefy Płatnego Parkowania (dawna strefa C). Stawki obowiązujące w SPP: