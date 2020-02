Nowe osiedle rośnie we Wrocławiu. Oto, jak wyglądają Krakowskie Tarasy (ZOBACZCIE ZDJĘCIA)

Budynek jest w kształcie litery „C”. Składa się z dwóch części o zróżnicowanej wysokości: od 6 do 9 kondygnacji. – Jego kształt wynika z ogólnego założenia podziału wszystkich budynków na bryły nałożone na siebie tarasowo – wyjaśnia Artur Szczepaniak, projektant główny w biurze AP Szczepaniak, które przygotowało projekt Krakowskich Tarasów. – Tarasowy układ narastającej bryły podkreślają dachy z zielenią oraz przestronne tarasy przynależne do mieszkań – dodaje architekt.

Na elewacjach bez tarasów ramy zostały częściowo powielone jako elementy ozdobne. Ciekawy efekt uzyskano dzięki inwersji kolorystycznej: niektóre elewacje są jasne z ciemnymi elementami, inne ciemne z jasnymi fragmentami. Część budynku wykończono płytką elastolith, która nawiązuje do sąsiednich obiektów, np. do pofabrycznych zabudowań Zaklętych Rewirów. Zastosowano również materiały współczesne takie jak szkło, aluminium oraz tynk.

– Architektura została dostosowana także do pierwszego budynku Krakowskich Tarasów – wyjaśnia Artur Szczepaniak. Architekt dodaje, że w celu ujednolicenia całego kompleksu zostały stworzone trzy typy elewacji, które będą powielane na kolejnych budynkach.

Nieoceniona bliskość rzeki

Podstawową ideą przy tworzeniu projektu było to, aby każde mieszkanie miało widok na rzekę Oławę. Jej sąsiedztwo jest jednym z największych atutów inwestycji przy ul. Krakowskiej 88. – Idąc nabrzeżem Oławy, możemy dojść do samego centrum – zauważa Szymon Rodziewicz, dyrektor regionu w spółce IMS Budownictwo, która jest inwestorem. – Ogromną zaletą jest także bezpośrednie położenie przy terenach zielonych: lesie i parku – wymienia. Przedstawiciel inwestora podkreśla, że Krakowskie Tarasy są bardzo dobrze skomunikowana z resztą miasta. – Przystanki tramwajowe i autobusowe są tuż obok. Dojazd do ścisłego centrum zajmuje kilkanaście minut, podobnie jak wyjazd samochodem na trasę wylotową w kierunku Opola oraz autostrady A4. Jednocześnie budynki są oddalone od głównej ulicy, co zapewnia mieszkańcom ciszę i spokój – podsumowuje Szymon Rodziewicz z IMS Budownictwo.