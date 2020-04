Nowe Mosty Chrobrego we Wrocławiu. Inwestycja wreszcie ruszy!

"Dopytujecie co z mostami Chrobrego. Wszystko dobrze" – pochwalili się na swoim profilu fb przedstawiciele Wrocławskich Inwestycji. Nie było odwołań ze strony firm startujących w kolejnym przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej i wszystko wskazuje na to, że inwestycja, którą wyceniono na blisko 70 mln złotych wreszcie ruszy.

Nie było odwołań od rozstrzygnięcia przetargu do KIO. Na najbliższej - korespondencyjnej sesji - radni miejscy dokonają formalności i wtedy Wrocławskie Inwestycje będą mogły podpisać umowę z wykonawcą prac - informują przedstawiciele spółki.

Przypomnijmy, że w przetargu wybrano firmę Trakcja PRKII S.A. Wykonawca od momentu podpisania umowy, w ciągu dwóch lat, ma doprojektować i wybudować nowe mosty Chrobrego. Koszt realizacji to blisko 70 mln zł.

Procedura przetargowa ciągnie się już wiele miesięcy

To już trzeci przetarg na budowę mostów Chrobrego. Pierwszy unieważniono w maju zeszłego roku, bo jedyna złożona oferta była za wysoka. Podobnie było z drugim przetargiem, co prawda jedna ze złożonych ofert w tym postępowaniu mieściła się w zakładanym budżecie, ale z powodów formalnych – nie wpłacono wadium - została odrzucona.