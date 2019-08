Nowe maleństwo we wrocławskim zoo. Zobacz zdjęcia tego ślicznego zwierzaka!

Najmłodsza samiczka kotika afrykańskiego to czwarty szczeniak, który przyszedł na świat we wrocławskim zoo. Pierwsza przyszła na świat Zola (urodziła się pięć lat temu), a dwa lata temu dołączyli do niej Ivy i Hugo.

Imię ma pochodzić z języka shona, którym posługują się plemiona Bantu zamieszkujące w Afryce tereny występowania kotików afrykańskich. Będzie to Eshe (Eszi) lub Zuri, co w połączeniu oznacza „piękne życie”.

- Zola przyjechała do nas w brzuchu matki, jej ojcem nie jest Nelson – samiec alfa, więc zostanie z nami. Jednak Ivy i Hugo, prawdopodobnie tej jesieni opuszczą Wrocław. Jeszcze nie wiemy, gdzie pojadą, ale powoli je do tego przygotowujemy podczas treningów. Co do najmłodszej samiczki, to już kilka ogrodów dopytuje o nią. Można więc powiedzieć, że powoli ustawia się do jej płetwy kolejka – mówi Paweł Borecki, opiekun kotików z wrocławskiego zoo.

Na razie maluch głównie karmi się mlekiem matki, śpi i bawi się z innymi członkami stada oraz opiekunami. Ma do swojej dyspozycji część zaplecza oraz mini-przedszkole, czyli okólnik, w którym znajduje się niewielki basen do nauki pływania, podest oraz liczne zabawki. Zwiedzający mogą ją na razie podziwiać z daleka, bo do stada dołączy dopiero wtedy, gdy nauczy się dobrze pływać, czyli za około dwa miesiące.