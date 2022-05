Nowe loty z Wrocławia od Ryanair: włoski Turyn. W maju jest też kilka powrotów OPRAC.: BO

Materiały prasowe

Linia Ryanair wprowadziła w maju Turyn do rozkładu lotów z Wrocławia. Nowe połączenie jest realizowane dwa razy w tygodniu. To nie koniec dobrych wiadomości. W tym miesiącu do kalendarza po zimowej przerwie wróciło kilka kierunków, w tym na Cypr i do Chorwacji.