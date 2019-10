Nowe loty z Wrocławia na Ukrainę. Tym razem do Zaporoża (TERMINY, CENY BILETÓW)

- Kierunki wschodnie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów połączeń w naszej siatce lotów – mówi Jarosław Sztucki, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Porcie Lotniczym Wrocław. – Przewoźnicy systematycznie rozwijają ofertę w tym sektorze, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie ze strony podróżnych. Samoloty na każdej trasie latają wypełnione. Można spodziewać się, że Zaporoże będzie cieszyło się równie dużym zainteresowaniem jak pozostałe kierunki tego segmentu – dodaje.

Nowe połączenie wprowadza tania linia lotnicza Wizz Air. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu: w środy i niedziele. Pierwszy samolot odleci ze stolicy Dolnego Śląska do Zaporoża 29 marca 2020 r. Bilety wkrótce będą dostępne w systemie rezerwacyjnym przewoźnika.

Nowość w rozkładzie lotów Portu Lotniczego Wrocław. Od sezonu letniego 2020 polecimy z Wrocławia do Zaporoża na Ukrainę.

Zaporoże to miasto w południowo-wschodniej części Ukrainy, położone nad Dnieprem. Jest stolicą obwodu zaporoskiego, liczącego milion mieszkańców. Zaporoże jest ważnym ośrodkiem przemysłowym. W mieście działa huta oraz fabryka samochodów. Jest też świetną bazą wypadową do zwiedzania regionu, który może pochwalić się m.in. jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Ukrainy - kompleksem historyczno-kulturowym Zaporoże Sicz.

- Jako pionier podróży lotniczych z najniższymi taryfami na Ukrainie, zawsze staramy się stymulować rynek i reagować na rosnące zapotrzebowanie na niskokosztowe bilety i wspaniałe wrażenia z podróży. Dodanie nowego, już piątego lotniska, w Zaporożu, do naszej siatki połączeń na Ukrainie jest dla nas ważnym kamieniem milowym, a sześć ogłoszonych tras z międzynarodowego lotniska Zaporoże do Austrii, Polski, Węgier i Litwy z pewnością stworzy nowe możliwości, na które czekali nasi pasażerowie – powiedział Johan Eidhagen, Chief People Officer of Wizz Air.