Nowe loty z Wrocławia już od wiosny 2023 roku. Propozycja na słoneczne wakacje w Bułgarii i we Włoszech. Terminy i ceny lotów

Nowe połączenia lotnicze z Wrocławia już od wiosny 2023 roku. Tym razem bezpośrednio ze stolicy Dolnego Śląska polecimy do stolicy Bułgarii – Sofii i do słonecznego Brindisi we Włoszech. Już można kupować bilety na stronie Rayanair.

Jarosław Jakubczak / Polska Press