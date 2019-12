Nowe lodowisko na Stadionie Wrocław. Otwarcie 6 grudnia [CENNIK]

ENEMEF: Noc Grozy i Horrorów w ostatni piątek października - mamy dla Was bilety!

Ostatni piątek października z ENEMEFEM to już coroczna tradycja. W tym roku miłośnicy adrenaliny i lęku odbędą mroczną podróż do świata przerażających tajemnic, mściwych demonów i żądnych krwi potworów. Widzowie jako jedni z pierwszych odwiedzą "Złe miejsce", gdzie rozegra się be...