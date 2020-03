Nowe informacje! Lekcje w szkołach wstrzymane do Świąt Wielkanocnych. Rząd ogłosił stan epidemii

Rząd wprowadził stan epidemii w Polsce. Lekcje w szkołach zostały wstrzymane do Świąt Wielkanocnych. - Podjęliśmy decyzję o dalszym wstrzymaniu lekcji do świąt Wielkiej Nocy. To trudna decyzja, ale ważna, żeby nie doszło do dalszego rozprzestrzeniania koronawirusa - tłumaczył premier Mateusz Morawiecki.

- Nasza narodowa kwarantanna, jednocześnie tęsknota za normalnością, nie może oznaczać tego, że będziemy luzowali sobie nasze reguły. Nie. Najbliższe dwa-trzy tygodnie, do świąt muszą być tygodniami pełnej społecznej dyscypliny. W ten sposób chronimy jedni drugich i społeczna izolacja bardzo pomaga - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Rząd zaostrza kary finansowe dla osób, które opuszczą miejsce kwarantanny (najczęściej własne mieszkanie). - wprowadzamy zarówno podwyższone kary, bardziej surowe kary – z 5 tysięcy złotych na 30 tysięcy złotych – ale także mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek rzeczywiście przebywa w domu. Ceną za złamanie kwarantanny może być czyjeś zdrowie lub życie - wyjaśniał szef rządu. Od piątku działa już aplikacja na smartfony, dzięki której osoby przebywająca na kwarantannie mogą być w kontakcie z policją.