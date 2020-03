NOWE INFORMACJE. Już 4 osoby z koronawirusem we Wrocławiu

AKTUALIZACJA

wtorek (10 marca), godz. 18

Jest czwarty potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem we Wrocławiu. Pozytywny wynik dały badania młodej kobiety, która jest krewną dwójki starszych osób leżących już w szpitalu przy Koszarowej. Chodzi o 73-letniego mężczyznę i 74-letnią kobietę. Cała trójka zaraziła się od bliskiego z Włoch, który przed kilkoma dniami był we Wrocławiu i sam tez ma już koronawirusa.

To było do przewidzenia, osoby te miały bliski kontakt - mówi nam osoba zaangażowane w prace sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Jeszcze kwadrans wcześniej Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala przy ul. Koszarowej dementowała informacje o czwartej chorej osobie we Wrocławiu. Potwierdził je jednak minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Pacjentka jest młoda, a jej stan jest dobry.

Wtorek (10 marca), godz. 17.20

Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powiedział, że - zgodnie z decyzją premiera - miejskie imprezy masowe zostaną odwołane, zaś inne wydarzenia miejskie, które nie mają charakteru masowego będą konsultowane z sanepidem. W środę ma zapaść decyzja co z placówkami edukacyjnymi we Wrocławiu - czy zajęcia w szkołach i przedszkolach zostaną odwołane tak, jak stało się to na uczelniach wyższych.