NOWE FAKTY. Tragedia we Wrocławiu. Ofiara została pocięta maczetą

Do brutalnego zabójstwa doszło we Wrocławiu w sobotę nad Odrą przy ul. Łąka Mazurska. Mężczyzna został zaatakowany i pocięty maczetą. Najgorszą ranę miał na nodze w okolicach kolana. - Prawie cała noga odcięta – opowiada osoba znająca szczegóły sprawy. - Zaatakowany mężczyzna wykrwawił się na śmierć. O co poszło? Według naszych informacji o rozliczenia z handlu dopalaczami.

Sprawców miało być dwóch – twierdzi jeden z naszych rozmówców. - Jeden z nich to ważna postać na wrocławskim rynku dopalaczy. Pokrzywdzonych też było dwóch. Zostali obezwładnieni i wywiezieni nad Odrę. Tu jeden z nich został pobity, ale zdołał uciec. Drugiego jeden ze sprawców zaatakował maczetą. Następnego dnia – czyli w niedzielę 5 stycznia – po południu podejrzewani o udział w zbrodni, jeżdżący po Wrocławiu autem marki Porsche Cayenne, zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy policji kryminalnej. Nieoficjalne informacje o zatrzymaniu w porsche osób kojarzonych z sobotnim zabójstwem potwierdza rzecznik wrocławskiej policji Łukasz Dutkowiak. Samochód pochodził z wypożyczalni aut. Z naszych informacji wynika, że zatrzymano dwie osoby - Kamila D. i Dawida P. Jeden z nich kilka tygodni temu wyszedł z więzienia. Oficjalnie policja i prokuratura odmawiają jakichkolwiek informacji o szczegółach tej sprawy i o zatrzymanych osobach. Nieoficjalnie słyszeliśmy, że do sądu złożono wnioski o tymczasowy areszt. Sąd rozpozna je w środę. Porsche Cayenne zostało zatrzymane w niedziele przed godziną 17 niedaleko hotelu przy ul. Drobnera. Policja mówiła nam w niedzielę, że akcja ma związek z „działaniami operacyjnymi” wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej a jej szczegóły są tajne. Właśnie z tym zdarzeniem miało mieć związek zatrzymanie samochodu marki Porshe Cayenne w niedzielę przy ul. Drobnera we Wrocławiu. Porsche Cayenne zostało zatrzymane w niedziele przed godziną 17 niedaleko hotelu przy ul. Drobnera. Policja mówiła nam w niedzielę, że akcja ma związek z „działaniami operacyjnymi” wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej a jej szczegóły są tajne. wybory prezydenckie, Brexit czy Euro - co nas czeka w 2020 roku Wideo