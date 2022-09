Nowe drzewa na wrocławskim Nadodrzu. Zazielenią się ulice: Łokietka i Chrobrego, ale mieszkańcy są podzieleni [ZDJĘCIA]

Nowe drzewa sadzi Zieleń Miejska w ramach projektu WBO "Zielone Nadodrze"

W 2020 roku został on zakwalifikowany do realizacji w kilku etapach. Opis jasno przedstawia ideę wnioskodawców: Nadodrze to osiedle w samym centrum miasta. Kamienice i podwórka od kilku lat podlegają rewitalizacji, jednak części wspólne - jakimi są zieleńce, skwery i chodniki - niestety są w większości zniszczone. Nasze osiedle jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych jeśli chodzi o smog. Dodajmy piękną zieleń do naszego codziennego otoczenia.