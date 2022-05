Nowe dane: mieszkania we Wrocławiu znów podrożały. Co będzie w kolejnych miesiącach?

Kiedyś to były czasy. Metr kwadratowy nowego mieszkania za mniej niż 6 tysięcy złotych? Brzmi dziś, jak wielka promocja w supermarkecie. Tak było 7 lat temu i wcześniej. Teraz średnia cena (oferowana przed deweloperów) we Wrocławiu utrzymuje się powyżej 10 tys. zł. Do niedawna takie rzeczy tylko w Warszawie.

Mieszkania droższe o 12% w porównaniu do marca 2021

W pierwszym kwartale tego roku mieszkania znowu podrożały. We Wrocławiu nieznacznie, bo o 1% w stosunku do ostatnich trzech miesięcy 2021, ale jednak. Tymczasem, jeżeli spojrzymy na cały rok, zobaczymy podwyżkę o 12%. Wrocławianie i tak nie mają najgorzej. Na pozostałych największych rynkach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi – ceny wzrosły bardziej.

Ceny będą rosły, ale nie tak bardzo

Może lepiej przeczekać i wynająć, albo kupić używane?

Są to oczywiście jakieś opcje, ale też należy wziąć pod uwagę coraz wyższe ceny. Czynsze w marcu 2022 w porównaniu do marca 2021 wzrosły we Wrocławiu o 19% (według Otodom), natomiast w ciągu całego poprzedniego roku mieszkania używane podrożały we Wrocławiu o 12,3% (według NBP).