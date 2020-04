Nowe autobusy Mercedes i Isuzu Cityport będą nas wozić po Wrocławiu od soboty [ZDJĘCIA]

Nowe autobusy to 12 przegubowych Mercedesów Conecto G oraz 18 krótszych Isuzu Cityport. Autobusy tej marki to nowość we Wrocławiu. Wszystkie zapewniają wysoki komfort podróży pasażerom. Są nowoczesne (rocznik 2019), klimatyzowane, monitorowane, niskopodłogowe, a także przyjazne dla środowiska, ponieważ spełniają surowe normy spalania EURO VI.

Nowe autobusy naszego podwykonawcy będą kursować na liniach 115, 118 i 133 - mówi prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder. - Dzięki nim MPK będzie mogło realizować więcej kursów na innych liniach, co sprawi, że podróżowanie komunikacją miejską, zwłaszcza w tym trudnym okresie epidemicznym, stanie się bardziej komfortowe i bezpieczne dla pasażerów.

Dzięki dodatkowym pojazdom firmy Mobilis oraz zakupowi 60 nowych mercedesów przez MPK już w tym roku 85 proc. wrocławskich autobusów będzie miało klimatyzację, a wiek taboru spadnie do niecałych 5 lat.