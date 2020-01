Nowe autobusy Isuzu i Mercedes na trasach MPK we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Do Wrocławia dotarło 9 z 30 nowych autobusów, które będą obsługiwane przez firmę Mobilis, podwykonawcę MPK. Są to zarówno pojazdy pojedyncze, jak i przegubowe, niskopodłogowe. Wszystkie posiadają klimatyzację. Pierwsze 9 autobusów marek Isuzu i Mercedes pojawi się na ulicach miasta 18 stycznia. Kolejne wyjadą trasy 1 lutego i 4 kwietnia. Będą obsługiwały linie: 101 (do kwietnia), 133, 115, 118 i 119.