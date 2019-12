Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Do stolicy Francji dojedziemy Flixbusem. Zobacz trasę i ceny biletów.

Na trasie Wrocław - Paryż kursuje linia N1305. Wrocław jest drugim przystankiem na tej trasie, autokary rozpoczynają kurs w Warszawie.



Linia została uruchomiona 28 listopada, autobusy kursują 7 razy w tygodniu. Czas przejazdu z Wrocławia (przystanek: Dworzec Autobusowy) do Paryża wynosi 17 godzin i 45 minut. Przy zakupie z dziesięciodniowym wyprzedzeniem cena biletu w jedną stronę wyniesie nas 219 złotych. Dla porównania ceny za lot tego samego dnia (sprawdziliśmy loty i przejazdy na 20 grudnia) kształtują się od 64 do 825 złotych.



Autokary Flixbusa z przystanku na dworcu autobusowym wyruszają o 19.25, wcześniej (o19.00 zatrzymują się na przystanku Wrocław Plac Grunwaldzki).



Trasa linii Flixbusa do Paryża



Warszawa – Łódź – Wrocław Plac Grunwaldzki – Wrocław Dworzec Autobusowy – Drezno – Jena – Erfurt – Frankfurt nad Menem – Frankfurt nad Menem Lotnisko – Mannheim – Saarbrücken – Paryż



Flixbus podsumowuje 2019 rok



Dzięki uruchomionym w 2019 połączeniom FlixBusa, pasażerowie z Wrocławia mogą podróżować do 561 nowych miast w Polsce i Europie. Wśród ciekawych kierunków znalazły się takie miasta jak: Bielsko-Biała, Żywiec, Piła, Wałcz, Władysławowo, Gniezno, a także Kopenhaga, Bruksela, Dortmund, Norymberga czy Maastricht.



Spośród miast w siatce połączeń FlixBusa, w 2019 roku z Wrocławia najchętniej podróżowano do Krakowa, Warszawy, Katowic, Berlina, Pragi oraz Drezna.

