Nowe 500 plus już od połowy marca. Zobaczcie szczegóły

Nowy program wsparcia, zapowiadany przez Jarosława Kaczyńskiego prezesa PiS został podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę, wejdzie w życie od 15 marca 2020 roku. Program wsparcia skierowany jest dla hodowców krów i świń. Rolnicy dostaną 500 plus, 300 plus, a niektórzy tylko niecałe 200 plus.

Jak informuje Super Express obietnicę dopłat dla rolników udało się rządowi PiS zrealizować niemal rok po złożonej obietnicy. Program nazywany potocznie Krowa plus lub Świnia plus był częścią tzw. piątki Kaczyńskiego, obiecanej w ostatnich wyborach do europarlamentu.

Krowa plus - 500 plus dla rolników