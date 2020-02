Nowa rzeźba we Wrocławiu. Pomnik dewelopera czy sztuka współczesna?

Katarzyna Szydłowska-Biskup, rzeczniczka Vantage Development broni projektu:

Sztuka współczesna zawsze wzbudza emocje odbiorców, więc jest dla nas całkowicie zrozumiałe, że również rzeźba na Rondzie Mariana Hemara na Promenadach Wrocławskich pobudziła wrocławian do dyskusji. Każdy ma prawo do subiektywnej oceny rzeźby i wyrażenia swojej opinii na jej temat, jesteśmy otwarci na wszystkie głosy w dyskusji oraz interpretacje. Nie uważam, by był to pomnik megalomanii Vantage Development. Konkurs był otwarty, a tematyka prac dowolna. W zależności od przyjętej perspektywy, instalacja przyjmuje różne kształty. Daje to szerokie pole do dyskusji, czego jesteśmy właśnie świadkami.