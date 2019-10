Nowa komenda i 3 nowe auta dla straży miejskiej

W dawnym budynku dyrekcji MPWiK, naprzeciwko Hydropolis, mieści się nowa siedziba Straży Miejskiej we Wrocławiu. Składa się z czynnego całą dobę punktu przyjęć z recepcją, poczekalnią i pomieszczeniami do prowadzenia spraw o wykroczenia oraz budynku głównego, w którym znajduje się m.in. Komenda Straży Miejskiej Wrocławia, siedziba zespołu oskarżycieli publicznych, sekcja informatyki, księgowość, sala konferencyjno-szkoleniowa i pomieszczenia socjalne.

Strażnicy zaprezentowali też trzy nowe samochody isuzu oraz sprzęt używany przez nich w codziennej pracy. Były to nie tylko blokady na koła, lecz także m.in. drony, zadymiarka do sprawdzania przebiegu kanalizacji, agregat prądotwórczy, chwytaki do zwierząt.

Systematyczne doposażanie straży miejskiej zadeklarował prezydent Sutryk, który podkreśla, że ta służba jest miastu potrzebna.