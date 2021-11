Nowa kładka dla pieszych nad Odrą we Wrocławiu. Powstała nad mostem Pomorskim [ZDJĘCIA]

Gruntowny remont i przebudowa mostów Pomorskich we Wrocławiu powiązana z całkowitym zamknięciem przeprawy dla ruchu, to spore utrudnienie dla kierowców poruszających się w centrum miasta. Łatwiej będzie jednak pieszym i rowerzystom, dla których zbudowana została właśnie i oddana do użytku drewniana, tymczasowa kładka.