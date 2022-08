Nowa autostrada na Dolnym Śląsku. Kierowcy czekali na nią od lat. Zobacz zdjęcia z budowy

Budowa A18 - droga była w fatalnym stanie

Na Dolnym Śląsku A18 biegnie na odcinku ponad 20 kilometrów - od granicy z województwem lubuskim do łącznika z autostradą A4 na wysokości miejscowości Krzyżowa. Droga, która istniała tutaj wcześniej choć z daleka mogła wyglądać jak autostrada - miała status jedynie drogi krajowej. Mimo to niewielu kierowców tę drogę, a to ze względu na jej fatalny stan. Kierowcy ochrzcili ją mianem "patatjki" lub "najdłuższymi schodami na Świecie".