Noga z gazu! Trudne warunki na jeleniogórskich drogach. Tylko wczoraj doszło do kilkunastu kolizji

Wczoraj na drogach regionu jeleniogórskiego doszło do kilkunastu kolizji drogowych. Na szczęście nie doszło do żadnego wypadku. Groźnie wyglądające zdarzenie miało miejsce wczoraj około godziny 12.20 w Szklarskiej Porębie przy ul. Demokratów. Kierujący traktorem z naczepą wpadł w poślizg, uderzył w barierkę mostu, która się złamała i wpadł do rzeki.

Jeleniogórska policja apeluje o ostrożność i rozsądek na drodze. Kierowcy noga z gazu. Jest ślisko. Zachowujmy bezpieczne odległości między pojazdami, bowiem „najechanie” na tył innego auta to częsta przyczyna zdarzeń drogowych. Brawura, nadmierna prędkość, alkohol to najczęstsze przyczyny kolizji czy wypadków. Czasami kilka sekund decyduje o ludzkim życiu czy zdrowiu. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.