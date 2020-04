Noga z gazu, bo żaba idzie na gody. Apel do wrocławskich kierowców: WOLNIEJ NA RĘDZIŃSKIEJ!

Drodzy kierowcy podróżujący ul. Rędzińską. Apelujemy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy Parku Świetlików. Na wysokości od skrzyżowania z aleją Śliwową do wysokości pętli Rędzińska można spotkać wieczorem wiele księżniczek i książąt wędrujących na gody do stawu w Parku. Poza ropuchą szarą i żabami przez ul. Rędzińską przechodzą traszki grzebieniaste i zwyczajne. W ubiegłym roku oraz kilka lat wcześniej ropuchy były przenoszone przez przyrodników i mieszkańców. W tym roku sprawie pomagają dobre krasnoludki, które na przyrodzie się znają bardzo dobrze. Przypominamy, że na ul. Rędzińskiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h - informuje Rada Osiedla Maślice.