Nocny pościg za BMW. Kierowca staranował dwa radiowozy [ZDJĘCIA]

Policyjny patrol ok. 3 w nocy zauważył BMW na austriackich numerach rejestracyjnych, które kilka dni wcześniej uczestniczyło w kolizji w Jeleniej Górze, po której kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Gdy policjanci zbliżali się do auta, kierowca gwałtownie ruszył i zaczął uciekać. Mężczyzna nie reagował na sygnały do zatrzymania się, a policjanci ruszyli w pościg.

Na ul. Wolności w Jeleniej Górze kierowca stracił panowanie nad samochodem i uderzył w latarnię. Podczas zatrzymania staranował jeszcze dwa policyjne radiowozy.

Kierowcą okazał się 41-letni mieszkaniec Mirska, który jechał z 39-letnim mieszkańcem Bolesławca. Przy pasażerze dodatkowo znaleziono kilka porcji metamfetaminy.

- Mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Teraz kierującemu za popełnione przestępstwa grozić może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli badanie krwi potwierdzi, że kierował on autem będąc pod wpływem narkotyków odpowie on również za to przestępstwo. Z kolei 39-letni pasażer odpowie za posiadanie narkotyków za co grozić mu może nawet do 3 lat pozbawienia wolności - mówi podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

