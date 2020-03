Nocny Półmaraton we Wrocławiu odwołany! Co z numerami startowymi?

W obliczu stałego zagrożenia epidemicznego i niemożności przewidzenia terminu jego zakończenia, organizatorzy 8. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu z żalem informują o konieczności odwołania tegorocznego biegu. W sytuacji, w której znalazł się nie tylko Wrocław, ale też Polska i cała Europa, przeprowadzenie imprezy z udziałem 13 000 zawodników z ponad 30 krajów, zbliżonej liczby kibiców oraz kilku tysięcy wolontariuszy (niejednokrotnie uczniów szkół lub seniorów), jest niewskazane i niebezpieczne.

Wszyscy biegacze, którzy posiadają nadane numery startowe, zachowają je do kolejnej edycji imprezy, która odbędzie się w przyszłym roku. Niedługo pojawi się opcja rezygnacji ze startu i całkowitego zwrotu kosztów, ale organizatorzy biegu zachęcają do pozostawienia pakietu i uniknięcia konieczności ponownego zakupu.

To dla nas naprawdę trudna i bolesna decyzja – mówi Wojciech Gęstwa, dyrektor Wrocław Maratonu – Wielu organizatorów rozważa połączenie półmaratonu z maratonem. My nie uznajemy żadnych półśrodków. Wiemy, patrząc na ogromne zainteresowanie 8. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonem i słuchając głosów zawodników, że tylko specyficzny klimat nocy w Stolicy Dolnego Śląska gwarantuje zachowanie tożsamości naszej imprezy. To oznacza, że aby zapewnić maksymalną jakość wrocławskiego półmaratonu i bezpieczeństwo wszystkich biegaczy i zaangażowanych w organizacje pracowników, wolontariuszy i służb publicznych jedynym rozwiązaniem jest odwołanie tegorocznej edycji. Ze swojej strony – organizatora i biegacza jednocześnie – zachęcam do pozostawienia swoich numerów startowych i startu w przyszłorocznej imprezie. Pamiętajmy, że dostosowując się do rozporządzeń administracyjnych działamy nie tylko w swoim interesie, ale i dbamy o swoich najbliższych – często osoby starsze, czy z osłabioną odpornością. Nie podejmujmy pochopnych decyzji, pokonajmy razem zagrożenie i wróćmy silniejsi za rok.