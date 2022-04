Nocne przymrozki i niskie temperatury we Wrocławiu. Pogoda w najbliższych dniach znów zawiedzie

Kwiecień 2022 należy do tych zdecydowanie zimniejszych, biorąc pod uwagę minione lata. Temperatury spadają poniżej normy, której średnia wynosiła w poprzednich latach od 9 do 10 stopni Celsjusza. Od jutra do przynajmniej czwartku (21 kwietnia), możemy się spodziewać temperatury poniżej 10 stopni. W nocy będzie naprawdę zimno.

W środę rano możemy się nawet spodziewać przymrozków. Nocą temperatura powietrza spadnie do 2 stopni Celsjusza, a przy gruncie może wynieść nawet poniżej 0. Nie zapominajmy też, że jeśli zgodnie z prognozą we wtorek będzie padał deszcz, drogi mogą się okazać naprawdę śliskie. Przelotne opady potowarzyszą nam przynajmniej do czwartku.

Na szczęście od czwartku właśnie, pogoda zacznie się poprawiać. Liczmy zatem na to, że czeka nas ładny, ciepły weekend. Póki co jednak, w najbliższych dniach nadal przydadzą się zimowe kurtki i parasole.