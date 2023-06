Nocne niebo w lipcu 2023. Spadające gwiazdy, taniec planet i inne zjawiska astronomiczne, które warto zobaczyć Emil Hoff

W lipcu 2023 nad naszymi głowami zajdzie kilka niezwykłych zjawisk astronomicznych. Kiedy wypada noc miłości? Kiedy będzie można oglądać spadające gwiazdy? Zapraszamy do praktycznego kalendarium nocnego nieba nad Polską w lipcu. ducngphoto, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W lipcu 2023 czeka nas kilka niesamowitych zjawisk na nocnym niebie. Pierwszy miesiąc wakacji to więc świetna pora, by wyruszyć gdzieś poza miasto i spędzić kilka wieczorów obserwując niebiański spektakl. A będzie co oglądać: od superksiężyca w noc miłości po deszcz spadających gwiazd. Zobaczcie, co dokładnie będzie można zobaczyć na nocnym niebie w lipcu 2023.