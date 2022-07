Nocleg w bańce czeka pod Wałbrzychem! Luksusowy namiot w otoczeniu zieleni [ZDJĘCIA]

Noclegi w nietypowym otoczeniu, jak w koronach drzew, czy na plaży, zyskują na popularności. Jednym z takich ciekawych miejsc, w których można odpocząć z dala od miejskiego zgiełku choć niedaleko miasta i zrealizować marzenie spędzenia nocy pod gwiazdami bez rezygnacji z wygód cywilizacji są popularne domy kopułowe. Taki obiekt powstał w Unisławiu Śląskim niedaleko Wałbrzycha.

Urokliwy namiot w formie przezroczystej „bańki” ustawiony jest w otoczeniu ogrodu i w pięknie położonym górzystym terenie. Spokój i piękne widoki gwarantowane.

- Namiot istnieje już kilka lat i początkowo spaliśmy w nim na karimatach, jednak, wciąż mi czegoś brakowało. Dopiero gdy mąż zbudował i wstawił do środka to wielkie łoże, zakochałam się w bańce na nowo. Wtedy pomyślałam, to jest miejsce którym możemy się dzielić – wspomina pani Agnieszka Mądrzak Wendycz, właścicielka tego niezwykłego zakątka.