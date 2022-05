Noc Muzeów we Wrocławiu. Wielki powrót po dwóch latach [ZDJĘCIA] Magdalena Pasiewicz

Noc Muzeów we Wrocławiu organizowana jest od ponad 10 lat. Na początku udział w wydarzeniu wzięło 7 muzeów i 1 galeria. Do tegorocznej edycji przyłączyło się około 80 instytucji. Magdalena Pasiewicz Zobacz galerię (30 zdjęć)

Noc Muzeów 2022 we Wrocławiu po dwóch edycjach wirtualnych powróciła w pełnym wymiarze. We Wrocławiu w 80 miejscach czekało wiele różnych atrakcji. Wrocławianie tłumnie ruszyli do muzeów, galerii i innych instytucji kultury (i nie tylko kultury), by w ten wyjątkowy wieczór i noc oglądać wystawy, ekspozycje, filmy i różne pokazy. Odwiedziliśmy je z aparatem.