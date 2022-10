Noc Księgarń we Wrocławiu. Kiermasze, warsztaty, spotkania autorskie [LISTA ATRAKCJI]

– Pandemia zamknęła wielu z nas w domach, a jej długofalowym skutkiem jest to, że wolimy robić zakupy w internecie. Podczas Nocy Księgarń przypominamy czytelniczkom i czytelnikom, że księgarnie to nie tylko miejsca, w których dokonujemy zakupu książek. To także lokalne centra kultury, miejsca spotkań i rozmów o literaturze. Takich, których nigdy nie zastąpi internet – mówi Anna Lubczyńska-Lafuente, prezes OSDW Azymut (Grupa PWN), organizator wydarzenia.