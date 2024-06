"No i wylądował". Janusz Rewiński, znany jako Siara z "Kilera" nie żyje

Życie i kariera Janusza Rewińskiego

Janusz Rewiński, urodzony we wrześniu 1949 roku w Żarach, był postacią niezwykle barwną i wszechstronną. Jego kariera rozpoczęła się już w latach 70., kiedy to, po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, zaangażował się w pracę z różnymi kabaretami, takimi jak Kabaret Tey czy Piwnica pod Baranami. Rewiński szybko zdobył uznanie dzięki swojemu wyjątkowemu talentowi komediowemu, co otworzyło mu drogę do wielu znaczących ról w polskim kinie i telewizji.