Niższy podatek od października. O ile wzrośnie wasza wypłata? Przeczytajcie!

PIT w pierwszym progu podatkowym, czyli dla wszystkich zarabiających poniżej 85 528 zł brutto rocznie wyniesie 17 proc. zamiast jak dotychczas 18 procent. Wzrosną także koszty uzyskania przychodu, będziemy płacić więc podatek PIT od niższej kwoty.

Na obniżce podatku PIT zyskają także zamożniejsi. Mimo że przy wyższych dochodach niż 7127,30 zł na miesiąc, podatek PIT w dalszym ciągu wyniesie 32 proc. - płaci się go według tej stawki tylko od dochodu przekraczającego 85 528 zł rocznie. W sumie więc podatek PIT do zapłacenia będzie niższy. O ile mniej zapłacimy podatku PIT od 1.10.2019 roku? Sprawdź dokładne wyliczenia: ile zyska pracownik na obniżce PIT?

Od 1 października 2019 wszyscy zapłacimy niższe podatki. Podstawowa stawka PIT (przy dochodach do 85 528 zł) wyniesie zamiast 18 proc., 17 proc. Dwukrotnie mają też wzrosnąć koszty uzyskania przychodu - zapłacimy więc podatek od mniejszej kwoty, co sprawi, że w kieszeniach zostaną nam dodatkowe pieniądze.

Obniżka podatków PIT z 18 do 17 proc: dla kogo niższy PIT

Do tego w przypadku osób zarabiających poniżej płacy minimalnej wyższa będzie kwota wolna od podatku. Wszystko to sprawi, że już w październiku pracujący na umowach o pracę, ale też umowach zlecenie i umowach o dzieło, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie wybrali podatku liniowego oraz rozliczania się ryczałtem będą mieli więcej pieniędzy. O ile? To zależy od wysokości zarobków.