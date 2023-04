Niezwykłe noclegi w Polsce - idealne na majówkę. Wioska z gliny, pokój w „szufladzie" czy apartament w zabytkowym wiatraku

Gdzie spędzić majówkę 2023? Propozycje nietuzinkowych noclegów w Polsce

Majówka 2023 zbliża się wielkimi krokami, a w naszych głowach, niczym wiosenna roślinność, kiełkują nowe pomysły na ciekawe wypady podczas dni wolnych. Żeby dobrze spędzić długi weekend nie trzeba wyjeżdżać poza granice naszego kraju – wystarczy znaleźć odpowiedni punkt. Ważną częścią relaksu jest oczywiście nocny wypoczynek, dlatego znaleźliśmy dla was kilka propozycji miejsc spokojnych, a jednocześnie nietuzinkowych i zupełnie innych niż wszystkie. Jesteśmy przekonani, że odnajdziecie w nich wewnętrzną równowagę i z zapałem powrócicie do pracy po kilkudniowej przerwie.

Wiatrak w Ręboszewie: miejsce idealne na relaksujący wypoczynek

Szwajcaria Kaszubska to jeden z najbardziej magicznych zakątków Polski. W przeszłości można było zobaczyć tam mnóstwo majestatycznych wiatraków. Chociaż dziś zostało ich bardzo niewiele, w jednym z nich – drewnianym zabytku w Ręboszewie (woj. pomorskie) – można wypić pyszną kawę, a nawet… spędzić noc w mieszczącym się tam luksusowym apartamencie. Jeżeli majówkę chcecie spędzić wśród zachwycającej kaszubskiej przyrody, to jedna z najciekawszych propozycji na wyjątkowy nocleg.

Hobbitówa dla fanów literatury fantasy i światowego kina

A gdyby tak podczas majówki przenieść się do zielonego Shire, krainy zamieszkiwanej przez hobbitów w powieściach J.R.R. Tolkiena? Miejsce niczym wyjęte ze słynnej serii fantasy znajdziecie we wsi Krzywcza w województwie podkarpackim . „Hobbitówa” jest odwzorowaniem domów niziołków – skryta wśród wzgórz, z otaczającymi ją niezapomnianymi widokami. Idealna propozycja dla miłośników literatury fantasy i rodzin z dziećmi, które chcą spędzić dni wolne wśród natury, ciesząc się swoim towarzystwem.

Szuflandia, czyli nietypowe apartamenty w górach

„Tak, śpimy w szufladach” – zapewniają właściciele tego niezwykłego obiektu. W Wiśle (woj. śląskie), wśród zachwycających krajobrazów Beskidu Śląskiego , mieści się budynek do złudzenia przypominający komodę z wysuniętymi szufladami. W rzeczywistości te odstające elementy to wyposażone w ogromne okna apartamenty, z których już od bladego świtu można podziwiać piękno tamtejszych gór. Komfortowe, zaskakujące i niesamowicie pomysłowe – to określenia, które idealnie pasują do tego oryginalnego budynku. Jeśli marzycie o romantycznym wypadzie na majówkę, koniecznie rozważcie także tę propozycję.

Nocleg pod ziemią dla zdrowotności – kopalnia w Wieliczce

Kopalnię Soli „Wieliczka” (woj. małopolskie) wszyscy znamy doskonale, jednak dostępne w niej trasy turystyczne to zaledwie ułamek tego, co ma do zaoferowania to wyjątkowe miejsce. Mało kto zdaje sobie sprawę, że mieści się tam także podziemne uzdrowisko, w którym można zarezerwować m.in. leczniczy nocleg. Ze względu na bogactwo surowca jakim jest sól, to idealne miejsce na pobyt dla osób, które cierpią z powodu problemów zdrowotnych – alergicy, zamiast wdychania drażniących pyłków, podczas majówki mogą więc „podreperować” swój układ oddechowy.