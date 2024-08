Nieznane są wyroki...Urzędu Miasta. Magistrat szybko zmienił zdanie co do planowanej inwestycji na Oporowie

Ulica Jordanowska zapewnia najkrótsze dojście do pętli tramwajowej, a ruch pieszy ma na niej tendencję rosnącą z uwagi na powstałą zabudowę wielorodzinną. Jordanowska na odcinku od ulicy Harcerskiej w stronę Chachaja to wąska droga, bez chodników i bez zachowanej na wielu odcinkach szerokości do równoczesnego przejazdu dwóch pojazdów jadących w przeciwnych kierunkach. Przy ruchu dwukierunkowym o dużym natężeniu, brakuje przestrzeni na komunikację pieszą. Niestety brak też przestrzeni do poszerzenia tej drogi lub wytyczenia jej w innym przebiegu – tłumaczy w swoim oświadczeniu Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.