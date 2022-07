Nieznane oblicze wrocławskiego zoo. Do tych miejsc wstęp mają nieliczni [ZDJĘCIA, WIDEO]

Budynek dyrekcji i biblioteka

Stacja hodowlano-badawcza Terrarium

Zaraz obok budynku dyrekcji znajduje się Terrarium wraz z zapleczem, czyli stacją hodowlano-badawczą składającą się z kilku pokoi. Odbywa się tutaj troskliwa opieka nad młodymi oraz dorosłymi osobnikami. W pierwszym z pomieszczeń hodowane są żaby z Ameryki Południowej. Mają w nim odpowiednią temperaturę, wynosząca około 14-16 st. C. Kolejny z pokoi zajmowany jest przez bezkręgowce. Są to zarówno karaczany, patyczaki, straszyki, ale też ptaszniki, skorpiony i modliszki. Co ciekawe, niektóre z nich to jeszcze niepoznane gatunki! Trzeci pokój służy za izolatkę.