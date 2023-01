Nietypowe romantyczne miejsca na Dolnym Śląsku, w których zakochani zawieszają kłódki miłości!

Kłódka miłości z Florencji do Wrocławia

Większość europejskich miast ma most, na którym zakochane pary wieszają kłódki miłości. Zwyczaj wieszania przez zakochane pary symbolicznych kłódek na moście wywodzi się prawdopodobnie z Florencji. Uczniowie szkoły Sanita in Costa San Giorgio mieli zabierać kłódki ze swoich szafek szkolnych i wieszać je z wyznaniami miłosnymi na florenckim Ponte Vecchio. Pewnie niewielu by się o tym dowiedziało, gdyby o zwyczaju nie napisał Federico Moccia w swojej powieści z 2006 roku. No i się zaczęło. Miłosny zwyczaj powędrował w świat. Teraz kłódki miłości można znaleźć w większości dużych miast i miast uznawanych za popularne przez zakochanych. W Polsce m.in. w Toruniu, Gdańsku, Poznaniu, Ciechocinku, a na Dolnym Śląsku - na Moście Tumskim we Wrocławiu.

Kłódki miłości z Wrocławia do Książa i do Szczawna-Zdroju

Gdy w ostatnich latach we Wrocławiu przystąpiono do remontu mostu Tumskiego, trzeba było jego bariery oraz przęsła wyczyścić z dowodów miłości mieszkańców Wrocławia i turystów. Usunięte łańcuszki i kłódki z inicjałami zakochanych oraz datą istotną dla ich związku ważyły bagatela 17 ton! Te nietypowe pamiątki trafiły do magazynu, a spółka miejska zapowiedziała stały monitoring mostu i surowe karanie dla zakochanych chcących ponownie dowodami swoich uczuć obciążać wyremontowany most.

Wrocławianie jednak na krótko wzięli sobie do serca ostrzeżenia i klimatyczny stary most ponownie ugina się pod setkami kłódek. To miejsce wybrano nieprzypadkowo. Po pierwsze, ze względu na jego klimat, piękno obiektu i jego otoczenia. Nie bez znaczenie jest też legenda, jakoby tu właśnie Mieszko I oświadczył się Dobrawie.