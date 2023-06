Niesamowite schroniska górskie Kotliny Kłodzkiej: Jagodna, Zygmuntówka, Orlica i inne. Ile kosztują klimatyczne noclegi wśród szczytów? Emil Hoff

Nocleg w Kotlinie Kłodzkiej może być przygodą sam w sobie. Schroniska górskie to miejsca, które aż kipią niesamowitym klimatem. Mamy dla was listę schronisk w Kotlinie Kłodzkiej, w sam raz na nocleg w czasie wycieczki w weekend, urlop lub wakacje. Przekonajcie się, ile kosztuje noc w schronisku na Jagodnej, Orlicy czy w innych schroniskach. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0 Longjoe, CC BY-SA 4.0 Zobacz galerię (6 zdjęć)

Noclegi w Kotlinie Kłodzkiej mogą mieć różną formę. Kto chętny znajdzie dla siebie miejsce nawet w odrestaurowanym pałacu. Ale prawdziwą gratkę dla turystów i entuzjastów górskich wycieczek stanowią schroniska górskie. To proste hotele prowadzone z sercem przez pasjonatów dla pasjonatów. Jeśli kochacie góry i chcecie zatrzymać się na nocleg w nietypowym, za to aż kipiącym klimatem miejscu w Kotlinie Kłodzkiej, koniecznie spróbujcie nocowania w jednym z regionalnych schronisk. Przygotowaliśmy dla Was listę najciekawszych schronisk na pełen niezwykłej atmosfery nocleg w górach wokół Kłodzka.