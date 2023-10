Niesamowita chmura UFO nad Dolnym Śląskiem zaobserwowana 21 października 2023 - zobaczcie zdjęcia!

UFO nad Dolnym Śląskiem? Czytelnicy dostrzegli nietypowe zjawisko nad Borową pod Wałbrzychem

Niesamowity kształt, ciekawa barwa, do tego ułożenie nad górami! To właśnie niesamowita "chmura UFO" obserwowana nad Górami Wałbrzyskimi 21 października 2023. Przedstawiamy jej zdjęcia.

Było to zjawisko efemeryczne, bo niespełna kwadrans po jego obserwacji na niebie pojawił się już sierp księżyca i zupełnie inne chmury. Zobaczcie zdjęcia z tej niesamowitej feerii barw na wieczornym niebie nad Górami Wałbrzyskimi, w tym Borową!