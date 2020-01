Niepełnosprawny chłopiec wypadł z okna na 4 piętrze. Matka spała po narkotykach…

Jak wynika z badań zleconych przez prokuratora Małgorzata H. była trzeźwa, co wskazały wcześniej wyniki badania alkomatem, ale pod wpływem narkotyków. Dlatego usłyszała zarzut umyślnego narażenia dziecka na utratę życia i zdrowia oraz nieumyślnego spowodowania jego obrażeń.

Przypomnijmy. Chłopiec po upadku był przytomny, płakał. Miał dużo szczęścia, bo spadł na trawnik i rośliny rosnące pod oknem. Od razu został zabrany do wałbrzyskiego szpitala, a chwilę potem przetransportowany helikopterem LPR-u na oddziale intensywnej terapii Dolnośląskiego Specjalistycznego Szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu. Miał złamaną kość piszczelową nogi oraz oraz odmę.

- Dziecko było pod opieką 25-letniej matki. Kobieta była trzeźwa. Była w szoku. Okna w domu były zabezpieczone przez otwarciem, poza tym jednym, w kuchni. Kobieta uchyliła go bo było gorąco... - relacjonowała zaraz po wypadku Magdalena Ząbek z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Chłopiec przebywa obecnie w rodzinie zastępczej.