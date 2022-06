Niemieckie Mazury tylko 40 km od Zgorzelca? Biosfera, czyli kraina tysiąca stawów wpisana na listę UNESCO

Górnołużycki krajobraz wrzosowisk i stawów

Trudno w to uwierzyć, ale niecałą godzinę jazdy od Zgorzelca możemy trafić do niemieckich mazur, czyli ponad ponad 1000 zadbanych stawów, które są wykorzystywane do hodowli ryb, ale nie tylko. To siedlisko wielu ptaków wędrownych oraz zwierząt i roślin, również wędrownych. Możemy zobaczyć orła bielika, a nawet wędrować śladami wilków. Wiele ze stawów jest zupełnie bezludnych, a większość obszaru została uznana za rezerwat biosfery UNESCO w 1996 roku i zajmuje powierzchnię 301 km kwadratowych. W 2008 r. udokumentowani 3500 gatunków zwierząt zamieszkujących ten teren z czego 807 gatunków zagrożonych i wpisanych na czerwoną listę Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.