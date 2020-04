Niemcy podarowali nam 100 tysięcy maseczek. Trafią do placówek medycznych na Dolnym Śląsku

Do Wrocławia przyjechał dziś z Niemiec transport 100 tysięcy maseczek ochronnych. To dar od Republiki Federalnej Niemiec oraz partnerskiego regionu Wolne Państwo Saksonia. Maseczki trafią do dolnośląskich szpitali i placówek medycznych.

Dziękuję Ministerpräsident Michael Kretschmer za wielokrotne rozmowy, wymiany doświadczeń i przede wszystkim za pomoc w przeprowadzaniu testów. Blisko 200 próbek dziennie zostaje przebadanych w Dreźnie, co odciąża dolnośląskie laboratoria. Cieszę się, że w sytuacjach kryzysowych możemy liczyć na wsparcie od krajów sąsiadujących - napisał wojewoda.



