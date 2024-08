Nieistniejący tunel kolejowy w Wałbrzychu na trasie z Wrocławia do Jeleniej Góry. Dlaczego obiekt pod Brzezinką zniknął z map? Zdjęcia

Nieistniejący tunel kolejowy w Wałbrzychu pod Górą Brzezinką drążono przez rok

Licząca obecnie ponad 200 kilometrów linia kolejowa nr 274 łącząca Wrocław Świebodzki ze Zgorzelcem powstawała etapami od połowy XIX wieku. Fragment do Jeleniej Góry i do Wałbrzycha Głównego oddano w latach 1866 i 1867. Pomiędzy tymi stacjami wybudowano dwa tunele kolejowe:

Dziś byłby on położony 2,5 km od dworca Wałbrzych Główny i około 2 km od Boguszów Gorce Wschód. Prace nad wykonaniem obiektu pod Brzezinką rozpoczęto w 1864 roku, trwały przez rok i były prowadzone z przerwami, większość wykonano od wiosny 1865 roku. Budowa była trudna, z uwagi na to iż ok. 49 m od wschodniego wlotu (od strony Wałbrzycha Głównego) grunt nad tunelem przecinał chodnik problematycznego sąsiada - kopalni Friedrich-Stollberg. Budujący podczas drążenia tunelu musieli:

Nieistniejący tunel kolejowy pod Górą Brzezinka - kilka faktów

Dawny tunel kolejowy w Wałbrzychu po skróceniu ponownie oddany do użytku

Niestety kolej nie cieszyła się długo funkcjonalnością tunelu pod Górą Brzezinką. Już w latach 80. XIX wieku nad wschodnim portalem tunelu, czyli w miejscu gdzie grunt nad sklepieniem naruszony był przez działalność kopalni Friedrich-Stollberg występowało coraz więcej pęknięć. Stan techniczny wałbrzyskiego tunelu budził coraz więcej wątpliwości. Swoje robiła też Glückhilf-Grube, czyli późniejsza "Victoria", która wybierała węgiel z pokładów dolnych spod torowiska, to zaś na początku XX wieku w tej okolicy przez szkody górnicze obniżyło się o kilkadziesiąt centymetrów - do 2 m. Górotwór zrobił swoje i nastąpiło spękanie tunelu, a następnie zawał odcinka tunelu od strony Wałbrzycha.

W lutym 1909 roku tunel zamknięto, wówczas pociągi jeździły objazdem przez Szczawno-Zdrój przez nieistniejącą dziś linię kolejową. Rozważano całkowite usunięcie ziemi znad całego tunelu i rozebranie obiektu, by pociągi wróciły ponownie do poruszania się tą linią po dwóch torach. Ostatecznie, zdecydowano by skrócić tunel od strony Wałbrzycha i część jego rozebrać oraz usunąć skały znad części obiektu.

Wykonano więc specjalną obudowę, a do prac naprawczych sprowadzono kilkuset specjalistów z różnych części Europy, by pracowali w dzień i w nocy. Skały wysadzano i wywożono.

Tunel w Wałbrzychu w remoncie w 1909 roku.

Okładka książki, autorstwa Kaspera Klausa Ch, pt: "Der Schönhuter Tunnel: Vom Sorgenkind der K.P.E.V. bis zum grössten Einschnitt der Deutschen Reichsbahn. Aus einem ungewöhnlichen Tunnelleben".

W wydawnictwie tym opisuje on działania naprawcze w wałbrzyskim tunelu. Okładka książki z 2003 roku "Der Schönhuter Tunnel..."

Jak odnotował Przemysław Dominas w publikacji "Tunele kolejowe w Polsce - w obecnych granicach wybudowane do 1945 roku" (Łódź 2020), remont kosztował skarb państwa 1,5 mln marek i 3,15 mln z tytułu jazdy pociągów objazdem przez Szczawno-Zdrój. Skąd taki koszt? To koszt materiałów, pracy przez całą dobę przy oświetleniu i m.in. to, iż usunięto 100 tys. m sześć skał, a nie połowę mniej, jak pierwotnie zakładano. Przypomnijmy, że jest to ponad pięciokrotnie więcej niż w czasie budowy tunelu.

Tunel na całej długości dodatkowo wzmocniono, betonem zalano też dawną kopalnię. W efekcie prac tunel skrócony został o 36 m.

Został ponownie oddany do użytku z równie wielką pompą jak pół wieku temu. Uroczystość miała miejsce 1 grudnia 1910.