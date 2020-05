Niedźwiedzie na drodze do Szklarskiej Poręby? O filmik pytamy pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego

Filmik o tyle działa na wyobraźnię, że już w 2018 roku media w całej Polsce rozpisywały się o tym, że w Karkonoszach po 220 latach mogły pojawić się niedźwiedzie. Jeśli tak, byłaby to przyrodnicza sensacja. "Do obserwacji zwierząt miało dojść w sobotę 23 czerwca na szlaku w Sowiej Dolinie w Karkonoszach. Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego nie wykluczają takiej możliwości, chociaż konkretnych dowodów na powrót niedźwiedzi w Karkonosze wciąż brak.

Filmik pokazujący niedźwiedzią rodzinę przedostającą się przez ruchliwą drogę obejrzeli m.in. w Karkonoskim Parku Narodowym. Artur Pałucki, specjalista ds. ochrony przyrody w KPN stanowczo jednak mówi, że niedźwiedzie nie zostały uchwycone na drodze do Szklarskiej Poręby.

- Widziałem ten film i na pewno nie jest to droga do Szklarskiej Poręby. Na pierwszy rzut oka to raczej Słowacja, ale też nie jestem tego pewien - zaznacza Artur Pałucki. Doniesienia z 2018 roku o powrocie niedźwiedzi w Karkonosze i wcześniejsze, jego zdaniem zdaniem są nieprawdziwe. Choć zaznacza, że nie niemożliwe.

- Mamy doniesienia o tym, że niedźwiedzie wędrują z Tatr. Ze Słowacji na Zachód. Możliwe jest, że przywędrują do nas, będzie to jednak trudne, bo natrafią na spore bariery choćby na Opolszczyźnie i po czeskiej stronie. Choć widywane są, jak na przykład przekraczają autostrady, więc nie jest to niemożliwe - zaznacza przyrodnik z Karkonoszy.