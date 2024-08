Niedzielne Spotkania Muzyczne dla Dzieci: Muzyczna Przygoda w Średniowiecznym Zamku z Klawesynem i Violą da Gamba w Narodowym Forum Muzyki

Niedzielne spotkania muzyczne w NFM

Specjalna Niedziela - Muzyczna Podróż do Średniowiecznego Zamku!

Przygotujcie suknie i błyszczące zbroje, bo w niedzielę 25 sierpnia o 10:00 zabierzemy Was w magiczną podróż do średniowiecznego zamku! Podczas tego niezwykłego koncertu przeniesiemy się w czasie do sali balowej, gdzie spotkają się małe księżniczki i dzielni rycerze. Wspólnie zatańczymy do muzyki granej na wyjątkowych instrumentach z odległych epok, takich jak klawesyn i viola da gamba. To unikalne doświadczenie z historią, kulturą i tradycją na pewno zostanie w pamięci każdego małego melomana na długo!