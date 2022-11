Niedługo ruszy budowa największego komisariatu we Wrocławiu. Tak będzie wyglądał [WIZUALIZACJE] Konrad Bałajewicz

We wtorek (22 listopada) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podpisano umowę na budowę nowego komisariatu policji Wrocław-Stare Miasto. Ogromny budynek zastąpi komisariat przy ul. Trzemeskiej i łączyć będzie się z nową siedzibą wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To największa inwestycja tego typu realizowana obecnie w polskiej policji. O jej szczegółach opowiedział nam asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.