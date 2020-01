Nie żyje znany wrocławski dziennikarz. Zmarł nagle

"Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 8 stycznia 2020 r. zmarł nagle

redaktor Daniel E. Groszewski dziennikarz, wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Przyjaciel tych, którzy stawiali pierwsze kroki w dziennikarskim rzemiośle.

Redaktor Daniel Groszewski z wielkim zaangażowaniem i pasją prowadził zajęcia przede wszystkim ze studentami specjalności dziennikarstwo sportowe, spotykali Go podczas ćwiczeń także studenci dziennikarstwa prasowego oraz dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego. Wszyscy, którzy tylko chcieli, mogli pod Jego opieką współtworzyć portal Nowe Dziennikarstwo. Wszyscy, którzy tylko mieli zapał, mogli znaleźć u Niego dość uwagi, czasu, inspiracji i rady, by iść prostymi drogami po krętych szlakach mediów.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia. Sami zaś mamy nadzieję, że energia i zaangażowanie, które pozwalały Mu w tak krótkim życiu tak wiele dokonać, pozostaną dla nas zobowiązaniem, by tworzyć dziennikarstwo, na którym tak bardzo Redaktorowi Groszewskiemu zależało. Dobre, nowe dziennikarstwo.

Dyrekcja, Pracownicy, Współpracownicy i Studenci Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej