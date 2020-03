Nie żyje pacjent zarażony koronawirusem leczony w szpitalu na Koszarowej we Wrocławiu

Do szpitala przy ul. Koszarowej zarażony mężczyzna trafił tydzień temu w piątek (6 marca) w ciężkim stanie. Od niedzieli nie oddychał samodzielnie, jego stan się pogarszał. Zaraził się od bliskiego z USA, który przyjechał na krótko do Wrocławia, a wcześniej był we Włoszech. W szpitalu przebywa jeszcze jedna zarażona osoba z tej rodziny, a dwie inne są chore, ale leczą się w domu (są objęte kwarantanną).

Informację podało Ministerstwo Zdrowia: